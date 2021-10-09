劉冠廷對於能以《詭扯》中荒謬的角色獲獎，感到很開心。（粘耿豪攝）

第23屆台北電影獎頒獎典禮9日晚間7點於三立電視台舉行，最佳男配角獎項由《詭扯》的劉冠廷擊敗納豆、金玄彬、鄭志偉等強勁對手拿下，劉冠廷謝謝《詭扯》監製丁長鈺、製片黃小芬、導演許富翔、劇組所有演員和工作人員，「每天都太快樂了，我們互相激盪，他們放任我在現場有無限開火權」，劉冠廷也謝謝經紀團隊，「容忍我、包容我在現場亂脫褲子」。

劉冠廷金鐘獎、金馬獎拿獎都忘了感謝女友孫可芳（小豆），此番獲獎終於感性謝女友，「謝謝小豆，在我身邊陪伴我，從我們還是學生的時候到今天，還有謝謝她的家人，她家人是我看過最有愛的一群人，他們也給我很多的愛，謝謝我的家人，讓我在充滿愛的環境下長大」。

劉冠廷笑說，這次雖然終於記得謝謝小豆，下了台還是發現自己漏了感謝很多人一路以來的幫助，至於有沒有計劃累積幾座獎座就求婚？他害羞謙虛地說：「得獎是運氣，謝謝大家的疼愛，沒想到會拿獎，這麼荒謬的角色，很開心。」

劉冠廷得獎也不忘感謝阿嬤常常打電話關心他，「我要跟阿嬤說，不用為我煩惱，台下的長輩都很照顧我，但是她還是會擔心我的生計，要我如果在台北沒有過得很好，就回家賣豆花」。評審則認為劉冠廷每次出場都讓人眼睛一亮，整體完成度相當高，在喜劇的尺度上拿捏精準、表演節奏掌握得當。