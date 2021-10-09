如今進入21世紀已經超過20年，怎麼還會有電力不足的情況？你沒看錯。黎巴嫩（Lebanon）國家電力公司（EDL）先前預告過燃料儲備即將耗盡，如今已然成真。全國陷入「黑暗」時刻。

《俄羅斯通訊社》報導，黎巴嫩國家電力公司早在9月就曾發警告，將由於燃料儲備耗盡，或是無法確保電網的穩定性，將會全面停電。如今，該公司進一步宣布「已用盡了所能採取的所有方案，以及所有能實施的預防措施。但是由於態勢已經超過了自己的控制能力，再也無法提供最低限度的供電。」

《Sky News》報導，在黎巴嫩的兩個主要發電站al Zahrani以及Deir Ammar的燃料耗盡後，該國電網已經完全關閉。當前這兩處的能源產量下降到200兆瓦（megawatt）以下。因為無法維持最低程度的供電，該國預計會停電好幾天。

報導引述該國官員說法指出，他們將會嘗試使用軍段的燃料油儲備來讓發電廠能進行臨時營運，但這也無法很快發生。

現如今黎巴嫩需要與燃料短缺持續的對抗。而由於全國性的停電，讓許多企業被迫關門，只能求助黑市。

除了黎巴嫩遭遇燃料不足而停電的事件，中國也在今年8月底起，陸續開始出現限電措施；在9月24日起則有省份出現大規模限電情況，其主要是因為大量仰賴燃煤發電、減碳壓力，以及疫情趨緩後經濟復甦而大量用電的所致。