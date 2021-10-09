蘋果秋季發表會落幕，iPhone 13系列新機登台亮相，然各種爆料仍未降溫，先前曾傳蘋果將於10月舉行新一輪發布會，發表MacBook Pro和AirPods 3等新品，如今又有消息傳出，蘋果將推出第三代iPhone SE，並支援5G，外界揣測會維持第二代相同價格，有望成為蘋果最便宜的5G手機。

以分析蘋果產品聞名的天風國際分析師郭明錤曾爆料，下一代iPhone SE的設計大致會與2020年推出的版本相同，但不一樣的是，不僅會彌補原先沒有的5G，處理器方面也將有所提升。

日本科技網站《Macotakara》報導，消息人士透露，第三代iPhone SE的機型將沿用第二代設計，Touch ID指紋辨識、單鏡頭和4.7吋的螢幕也將保留，主要功能賣掉則是彌補第二代沒有的5G和採用A15仿生晶片；計畫將於年底12月開始投產，明年春季發布。

儘管另有消息指出，第三代iPhone SE設計可能將有重大改變，但此次諸多爆料內容皆和先前天風國際分析師郭明錤不謀而合，可信度相當高。

當前iPhone SE最新版本於2020年發布，這系列產品主要特色是便宜，且又擁有Touch ID，對於預算不高的人們比較可以入手，不過目前的iPhone SE並不支援5G，僅能給予最基本的體驗。