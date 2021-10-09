台中市企業經理協進會9日舉辦「第27屆中部地區傑出經理獎」頒獎典禮，台中市長盧秀燕致詞時表示，「中部地區傑出經理獎」為台中市專業經理人最高榮譽，曾推薦無數台中市傑出經理人，爭取全國最高榮譽「國家傑出經理獎」，並設置「伯樂獎」提攜後輩，精進產業軟實力，共創產業永續發展契機，她當場表達肯定與敬佩。

盧秀燕首先恭喜今年7位「中部地區傑出經理獎」與4位「伯樂獎」得獎人。她說，管理大師彼得．杜拉克曾說，經理人是最有力量改變世界的一群人，也就是說，專業經理人足以改變世界，台灣經濟曾創造世界奇蹟，專業經理人則是創造了台灣奇蹟，企業傑出經理人對台中市產業有著非常大的貢獻。

台中市經發局表示，第27屆「中部地區傑出經理獎」7名得獎人，包括「總經理類」大光長榮機械公司總經理王志盟、「中小企業總經理類」聖僑資訊事業公司總經理陳柏鈞、「生產類」徠通科技公司協理陳宏達、「企劃類」葳橋生技總經理吳錦河，及大振豐洋傘有限公司協理陳奕錩、「資訊類」瑞助營造公司資深經理丁宏祈，及金豐機器工業公司經理凃佑達；得獎人同時也取得「第39屆國家傑出經理獎」選拔機會，持續為台中市爭取全國傑出經理人最高榮譽。

此外，「伯樂獎」4名得獎人，包括徠通科技副董事長兼總經理梁瑞芳、瑞助營造董事長張正岳、及大振豐洋傘總經理陳生宏、金豐機器總經理曾盛明，他們提攜後輩，共創產業永續發展契機。

與會的頒獎典禮來賓，包括經發局長張峯源、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、大同公司董事長盧明光、車王電子董事長蔡裕慶、聚隆纖維董事長周文東、瑞助營造董事長張正岳、台中多媒體公司創辦人莊文勤、徠通科技公司副董事長梁瑞芳、大振豐洋傘公司總經理陳生宏，及大東樹脂公司副總經理李俊民等人。