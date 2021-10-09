全球將近140國8日達成15％的最低企業稅率協議，這項一世紀以來全球最大稅改計畫目的在打擊跨國企業避稅，每年可為全球額外帶來1500億美元稅收。

然而協議簽署國執行最低企業稅率之路可能崎嶇難行，其中包括相持不下的美國國會。

全球136個國家同意將最低企業稅率設定在15％，防止企業利用低稅賦的國家避稅，特別是跨國科技巨擘。許多科技大廠將總部設在愛爾蘭等低稅率國家，以降低稅務負擔。

最低稅業稅率將適用於全球營收超過200億歐元（約230億美元）、獲利率在10％以上的企業，約有100家企業受影響，例如亞馬遜和臉書等數位巨頭。超過10％門檻的獲利，四分之一將歸屬至收入發生國並當地繳稅。

美國財長葉倫（Janet Yellen）表示，制定全球最低企業稅率對美國而言可謂勝利。她敦促國會儘速通過這項國際稅務提案，有助美國延長兒童抵稅福利，以及支應氣候變遷和其他計畫。

葉倫指出，國際稅務政策是一項複雜的議題，但全球最低企業稅率協議通過後，意味著美國民眾將能發現更容易找到工作，或擴大業務規模。

先前反對全球最低企業稅率的歐盟會員國愛爾蘭、愛沙尼亞與匈牙利，最終支持協議，不過奈及利亞、肯亞、巴基斯坦與斯里蘭卡仍維持反對態度。

經濟合作暨發展組織（OECD）估計，全球最低企業稅率每年可望為全球帶來1500億美元的額外稅收。

20國集團（G20）領袖10月底在羅馬開會時，預料為全球最低企業稅率背書。簽署國將得改變國家法律和修訂國際條約，將企業稅改付諸實行。

簽署國把最低企業稅率實行時間設定在2023年，稅務專家表示該時程「野心勃勃」。小型國家如果沒有通過新法雖不致影響整體，但大型經濟體，例如美國未能過關，可能嚴重削弱最低企業稅計畫。

愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）表示：「全球最低企業稅率全賴所有大型國家行動一致。若是任何一個大國未能執行協議，將會影響其他國家，儘管問題不會在一時之間顯現。」