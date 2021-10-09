徐均育得獎作品「大事化小，小事化無」，以紅銅線創作，呈現細膩的情感。(曹婷婷攝)

徐均育以紅銅線創作，呈現細膩的情感。(曹婷婷攝)

徐均育得獎作品「大事化小，小事化無」，以紅銅線創作呈現細膩的親情。(曹婷婷攝)

2021年台南美展今日頒獎，今年雖遇疫情，但收件數高達673件，較去年大幅成長111％，其中3位台南獎得主有2位年僅20多歲，新銳出頭；台南市長黃偉哲說，無論傳統文化工藝傳承保存、地方美學涵養教育推廣、藝界創作新秀培養厚植，台南一直向前走，且要走得更遠，疫情＋0、藝術不能＋0。

黃偉哲說，今年雖然有疫情，但是對台南藝術界來講，是非常豐盛的一年，同一個時間除台南美展頒獎，還有台南國際音樂節以及台南藝術節，以傳統藝陣文化跟現代的舞台、燈光做完美結合，首日精彩演出在網路也掀起討論，象徵台南文化底蘊深厚。

黃偉哲今日除頒獎給3位台南獎得主，也頒發卓越市民獎給林智信、潘元石、陳輝東、張武俊、王徵吉5位老師，感謝他們在台南藝術文化的貢獻。

文化局長葉澤山表示，因疫情影響，今年台南美展藝術盛會在徵件、評選過程波折不斷，但有賴於市民與政府同心抗疫，台南疫情相對穩定，收到相當於全國性競賽徵件量，收件數高達673件，首度取消參賽作品尺寸限制，提供參賽者盡情揮灑的空間，而參賽作品創作內容可見與疫情或祈福相關，都成為當時代疫情下最特殊的時代記憶。

今年度6類得獎作品總計展出184件，台南獎得獎者分別是東方媒材類－劉以勒，得獎作品「緣薄難渡」；書法類－董又愷，得獎作品「王摩詰使至塞上」；立體造型類徐均育，得獎作品「大事化小，小事化無」。另三類第一名分別為西方媒材類－陳萬林，得獎作品「荷溏春好」；傳統工藝類－陳一中，得獎作品「剪紙‧紙雕龍」；攝影影像類－杜玉婷，得獎作品「痕跡」。

25歲的徐均育以紅銅線凹折出5件型態各異、表情生動的矮敦小人「大事化小，小事化無」，呈現父母相處哲學，每每兩人爭吵，父親總以打拳化解一切，成為她創作靈感。她說，線條與量體之間虛實的變化，給人無限想像的趣味感。而她也多著墨親情為主題創作，她說，作品獲獎讓她有一個動力，未來也希望能繼續創作。

台南美展即日起至10月17日止，於台南文化中心各藝廊展出，歡迎愛好藝術創作的民眾把握時間前往參觀。