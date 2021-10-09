明(10)日是雙十國慶，府方人士表示，蔡英文總統今年國慶演講主題為「共識化分歧，團結守台灣」，內容分五部分；總統強調，「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持；這是台灣人民的最大公約數，「我們必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致」。

此外，面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，府方人士強調，總統期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方。

總統國慶演講第一部分：團結展現韌性，國際合作防疫；今年的國慶除了邀請防疫英雄、奧運英雄、英勇警消領唱國歌外，台灣英雄車隊遊行的陣容，也涵蓋東奧、帕運、警消、空勤、海巡、國軍、防疫等各領域的台灣英雄。

總統首先將感謝不論先來後到前輩們的犧牲奉獻，讓在台灣生活的人們，成為生命共同體，經歷一次又一次的考驗。面臨五月以來的疫情挑戰，總統感謝所有英雄的付出，感謝民間與政府的攜手合作，更感謝全體國人的自律與團結，守護住我們珍愛的家園。總統並感謝國際友人的協助與伸出援手，展現出「民主大聯盟，世界加好友」的精神，台灣會在國際社會中，持續擴散「善的循環」，為國際社會貢獻。

府方人士說，第二部分：台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰；總統將向國人報告當前複雜的區域情勢，以及我們所面臨的空前嚴峻挑戰。台灣處在民主防線的最前緣，我們的每一步將牽動世界未來的走向，而世界未來的走向，也將影響台灣的未來。

面對區域局勢，總統將重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場。總統也將再次強調台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓。

國慶大會預演精彩演出民眾搶先看。(圖/取自直播畫面)

府方人士說，第三部分：在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識；總統將表達，今天讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持；這是台灣人民的最大公約數，我們必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人，繼續自由奔放。

府方人士強調，第四部分：匯集社會力量，化解重大分歧。在經過勇敢改革、壯大國力的五年執政後，「總統將闡述在未來任期，期許為國家的未來發展，進一步打下長治久安的基礎」。

面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，總統期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。

府方人士表示，第五部分：光榮自信攜手，台灣走向世界；總統將提及今年夏天的東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信。總統也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。