澎湃新聞9日報導，大陸山西省知名平遙古城牆5日凌晨受強降雨氣象影響（10月3日至5日降水量120毫升），第84號內牆局部坍塌約25米，雖未造成傷亡，險情發生後，省、市、縣三級領導和文保專家，仍在第一時間趕赴現場善後。

媒體赫然發現幾天前，原任平遙古城旅聯實業有限公司董事長、總經理、法定代表人的安錦才，剛剛因「違法轉讓不可移動文物」等行為被「雙開」（免職並開除黨籍），意外發生，其來有自。

山西省紀委監委網站9月30日消息，山西晉中市紀委監委對平遙中學前黨委書記、平遙古城旅聯實業有限公司（平遙中學參股企業）前董事長安錦才嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，安錦才喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠、不老實，為掩蓋其嚴重違紀違法問題，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，向從事公務的人員贈送購物卡；既想當官又想發財，違規經商辦企業，獲取巨額利益；目無國法，違法在文物保護單位的建設控制地帶內修建商業建築，違法出租國有劃撥土地使用權，違法轉讓不可移動文物；靠企吃企，恣意妄為，將國家出資企業作為謀取個人私利的工具，以侵吞、騙取等手段將企業巨額財物非法占為己有；挪用企業巨額資金歸個人使用，進行營利活動；在企業經濟往來中，違反國家規定收受巨額回扣歸個人所有。

紀監部門點評：安錦才嚴重違反中共的政治紀律、中央八項規定精神、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪汙、挪用公款和受賄犯罪，性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理。

依據有關規定，經晉中市紀委常委會會議研究並報晉中市委批准，決定給予安錦才開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

根據上述通報可見，安錦才被點名「目無國法，違法在文物保護單位的建設控制地帶內修建商業建築，違法出租國有劃撥土地使用權，違法轉讓不可移動文物」。

公開簡歷顯示，安錦才，男，漢族，1953年11月生，山西平遙人，大專學歷，1973年1月加入中國共產黨，1970年12月參加工作，2013年11月退休。安錦才退休前曾任正處級的平遙中學黨委書記，此後擔任了平遙古城旅聯實業有限公司的董事長、總經理、法定代表人。