趙少康果貿社區開講：2024是戰爭或和平的選擇。

邱國正示警2025年共軍陸將具「全面攻台能力」 趙少康：2024是戰爭與和平的選擇

中廣董事長趙少康9日晚間在高雄市果貿社區以「中國國民黨，如何再起？」為主題開講，一開頭就問現場民眾，國民黨會完蛋嗎？趙少康表示，國民黨完蛋，台灣就完蛋了，民進黨已經朝向一黨獨大，如果國民黨完蛋，台灣若只剩下一個民進黨，共產黨就來了，但這事情不會發生，因為國民黨不會完蛋，也不可以完蛋，因此身為國民黨黨員，要任重而道遠。

趙少康表示，國民黨執政，兩岸不會打戰，不過民進黨上任，不斷引起大陸關切，軍機不斷過來，最近光飛彈在台灣採購就要2400億，政府拚命增加國防預算，中間有多少黑暗及多少回扣，國民黨要立志，不能讓民進黨一黨獨大，因為國民黨要救台灣。

趙少康指出，國防部長邱國正談台海情勢，說這是他從軍40多年最嚴峻的時刻，美國很關心，日本很擔心，英國也很害怕，澳洲也很緊張，就只有台灣無所謂，我們好像是全世界唯一無動於衷，那是不是一定會發生戰爭，就要看雙方克制。

趙少康強調，蔡英文向大陸喊話，說大陸要克制，但是我們叫北京克制，台灣要不要也克制，民進黨邊喊克制邊說危險，又增加國防預算，一方面又要在美國把台北辦事處升格為台灣代表處，蔡英文去投書美國外交事務雜誌又用台灣總統，李登輝是台獨，但他在外交事務雜誌，也只用中華民國總統，蔡一方面罵一方面捅，究竟是什麼意思。

趙少康表示，兩岸看起來威脅很大，最近美國總統拜登跟習近平視訊，2人會不會串口出賣台灣。

趙少康認為，作為孫中山先生的後繼者，中國國民黨有權力要求中國共產黨開放政黨競爭，用政策主張而非武力爭取人民的認同，讓國民黨跟共產黨一起公平競選，習近平及共產黨應該要有這樣「不怕比較」的氣度胸襟，國民黨也應該要有這種「逐鹿中原」的勇氣與精神，這才是紀念辛亥革命110周年最好的方法。

趙少康問現場來賓，民進黨疫苗政策及能源政策滿意嗎？他呼籲大家，明年縣市長及議員選舉是蔡英文的第二任期中選舉，如果不滿意，就要用選票給民進黨顏色看看。

趙少康說，國防部長邱國正說2025大陸有全面進攻台灣的能力，而2024總統及立委大選，國家總路線的選擇，是國人戰爭或和平及合作或對抗的選擇。