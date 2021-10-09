明天就是雙十國慶，政府也在緊鑼密鼓籌辦慶祝典禮，許多國慶相關元素也成為大家熱議的話題。輿情網站「網路溫度計」調查網路數據後，整理出5大網友對過去雙十國慶最難忘的記憶點，其中包括閱兵和北一女儀隊等等，「網路溫度計」也整理出目前網友最關注的5大國慶話題，其中包括煙火和國歌等等。

「網路溫度計」透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，並整理出雙十國慶網友最忘不掉的5大昔日記憶點，第1名是閱兵、踢正步，第2名是老三台主播，第3名是排字秀，第4名是憲兵機車連，第5名則是北一女樂儀隊。

民國80年國慶閱兵。(圖/資料照片)

民國53年國慶閱兵，政戰學校女學生接受校閱。(資料照片)

「網路溫度計」指出，過去老三台（台視、中視、華視）的主播們在雙十國慶時，都會全體總動員，並一起出現在電視機上的同一個畫面中播報新聞，不過隨著時代變遷，接收新聞管道的多元化，以往的盛況也以走入歷史；同時，過去國慶重頭戲之一的北一女樂儀隊表演，也漸漸淡出國慶表演項目，在去年北一女儀隊的回歸掀起討論之後，許多網友都對今年北一女儀隊沒有參加國慶典禮感到失望。

「網路溫度計」也整理出現在網友討論作熱烈的5大話題，第1名是煙火，第2名是雙十LOGO設計，第3名是國防戰力展示，第4名是憲兵快反連，第5名則是綠營人士有沒有唱國歌。

「網路溫度計」發現，這次煙火在高雄施放，加上振興五倍券剛好在國慶連假前一日上路，不少人都在討論要去哪裡看煙火；而近年來的國慶LOGO跳脫國旗配色的變化，也是網友關注的焦點之一，有不少網友更對國慶LOGO十分有意見；此外，在民進黨執政後，開口唱國歌成外界議論焦點，在國慶大典上有誰沒唱國歌、跳過特定歌詞，都會引來質疑的聲音。