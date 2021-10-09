新聞網站「The Drive」8日報導，美國空軍已接收第1具「機載高能雷射系統」（Airborne High Energy Laser，AHEL）原型設備，預計2022財年由AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider）砲艇機搭載進行飛行測試，稱在空中進行「雷射交戰」的時代可能已不遙遠。

根據洛克希德馬丁（Lockheed Martin）聲明稿，該公司已完成AHEL原型設備的出廠驗收測試，並正式交付美國空軍，將展開進一步的地面和飛行測試。洛馬先進產品解決方案（Advanced Product Solutions）副總裁柯戴羅（Rick Cordaro）強調，這是一項「巨大的成就」。

洛馬也提到，該公司自2019年1月起，便致力於在AC-130J上整合與測試AHEL雷射系統。雖然其未提到何時進行實際飛行測試，但「The Drive」指出，美國特種作戰司令部（SOCOM）已多次表示，相關測試將於2022財年展開，而美國政府2022財年正是於本月1日開始。

根據特種作戰司令部先前的說法，AHEL應是60千瓦等級的雷射武器，未來功率還可能進一步提升。雖然其直接殺傷力無法與AC-130J搭載的105公厘榴砲或精確導引武器媲美，但雷射武器無聲、在電力充足下無須擔憂彈藥問題等特性，仍將讓美軍作戰彈性獲得有效提升。

「The Drive」指出，這並非美國空軍首次試圖為AC-130安裝雷射武器，其1990年代便已開始讓該型機測試100千瓦等級的「先進戰術雷射」（Advanced Tactical Laser，ATL）系統；雖然ATL因尺寸和重量問題無法實用化，但在近年技術進步下，於空中進行「雷射交戰」的時代可能已不遙遠。