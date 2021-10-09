立陶宛捐贈的23.59萬劑AZ疫苗於今晚運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，這是繼7月底立陶宛捐贈2萬劑的疫苗抵台後，立陶宛政府再次向台灣馳援疫苗抵台，這再次展現熱愛民主自由夥伴互相扶持、共同抗疫的溫暖力量，總統府再次表達由衷且誠摯的感謝。

張惇涵表示，立陶宛政府再度展現對台灣的堅定支持，相信台灣人民也再次深受感動，也深信，民主夥伴間「善的循環」在國際社會間的持續擴散茁壯，必定能夠攜手克服疫情挑戰。總統府並誠摯感謝居中奔走的各界人士與外交團隊，在短時間內順利完成該項計畫，這份來自波羅的海的友誼溫暖而珍貴。

張惇涵表示，總統府也感謝立陶宛政府不畏壓力，展現對台灣的堅定支持，包括兩批共25.59萬劑的疫苗援助，以及積極支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織等行動，這也充分展現「民主大聯盟，世界加好友」的精神。而台灣與立陶宛雙邊互設駐處的各項準備工作，都積極進行當中，相信對於台灣與立陶宛的夥伴關係，以及台灣與波羅的海國家的合作關係，都有實質助益。

張惇涵表示，立陶宛對台灣的疫苗援助，對提升台灣整體疫苗覆蓋率有正面助力，本週共有超過341萬劑疫苗運抵台灣，後續將依照中央流行疫情指揮中心的專業規劃，投入接種作業。台灣也會在共享民主、自由、人權等價值基礎上，持續強化各項領域的合作關係，並共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量。