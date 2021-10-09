中信兄弟8日提前續約王牌投手德保拉，今天與富邦悍將3連戰第2戰繳出7.1局失1分好投，奪下本季第14勝，能夠提前續約德保拉，總教練林威助認為對球隊來說是顆定心丸。

德保拉此役雖被富邦敲出8支安打，但靠著守備幫忙僅在第4局失掉1分，7局投球數已破百的他，為了能幫助球隊奪勝8局仍續投，直到對范國宸投出保送後才退場，總計用115球被敲8安，投出6次三振、2保送，失1分奪下勝投，也重回「三冠王」榮耀。

球隊能夠提前續約德保拉，助總認為，對球隊來說是吃了顆定心丸，「他算是聯盟數一數二的投手，能夠續留對球隊算是滿安心的。」

德保拉則說：「球團願意相信我，讓我留下來為球隊效力，不管是哪一場比賽，自己都會盡心盡力去投。」至於合約細節部分，德保拉婉拒回答，「細節部分相信未來也有可能告訴大家，這部分暫時先不回答。」至於是否滿意合約？德保拉笑著說：「還是持續努力工作就對了！」