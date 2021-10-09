大陸委員會今（9）日晚間舉辦「中華民國110年國慶晚宴」，邀請港澳臺鄉臺商社團首長、留臺港澳學生及各界重要人士近70人出席。陸委會主委邱太三表示，中華民國始於辛亥革命，而辛亥革命的主要精神，就是建設自由、民主的國家社會。臺灣傳承了辛亥革命的正統。

邱太三說，近年來，臺灣的民主成果、經濟發展，以及防疫表現，一再受到國際社會肯定，充分說明臺灣傳承了辛亥革命的正統，並且讓普世價值在這塊土地上落地生根、枝繁葉茂、屹立不搖。

邱太三指出，民主自由的臺灣，也成為許多港澳朋友的「第二故鄉」，特別是近年香港居民來臺居留、定居人數，大幅增長。政府各相關機關因應趨勢，已積極研議推進引才、留才等政策措施，期能為臺灣廣納人才，提升國家總體競爭力。

他進一步表示，面對未來情勢發展，政府會續秉「不屈服、不冒進」原則，堅定捍衛國家主權安全；也期待大家繼續做中華民國的最有力的後盾、最堅實的靠山，為世世代代的民主、和平及繁榮，並肩努力。