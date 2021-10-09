「七股鹹日子」活動下午先帶遊客走訪社區。(劉秀芬攝)

「七股鹹日子」晚餐於社區三合院廣場舉行。(三股旅歷提供／劉秀芬台南傳真)

「三股旅歷」集結七股青年，一起推廣在地文化與農漁產品牌。(三股旅歷提供／劉秀芬台南傳真)

台南七股區三股里是一個農業與漁業養殖兼具的村落，社區成立「三股旅歷」品牌，有農產加工品、文創商品以及社區導覽活動，最近集結七股青年，推出「七股鹹日子」計畫，邀請遊客到漁村走讀、體驗漁事、享受私廚料理，連食材都是合作青年自家養殖的文蛤、牡蠣、白蝦等海鮮，兩場活動都爆滿。

「三股旅歷」的工作人員王弼主表示，團隊推動社區導覽多年，不僅介紹特色景點、店家，更帶遊客至魚塭，認識養殖生態、體驗拉網抓魚，以廢棄文蛤殼、牡蠣殼DIY成吊飾、小盆栽，近年來推廣食農教育的「蚵學教室」、「時光的迴聲」實境遊戲大受遊客歡迎。

王弼主說，在多次活動過程中認識了許多在地青年，有南漂回鄉創業青年，也有養殖業二代，或是外縣市移居青年，都十分認真打拚，因此想要辦一些活動能結合他們的專長一起推銷三股，又能有助宣傳這些年輕人的農漁產品，才有「七股鹹日子」產地餐桌計畫。

「七股鹹日子」包括3項活動，漁村走讀、體驗漁事、在地餐桌，團隊成員除了協助導覽、漁事體驗解說，餐桌食材更是從團隊成員養殖場取得，或是成員經營的食品店製作。

團隊成員包括「羽堤生態漁場」的楊典澔，養殖科班出身，4年前從台南市移居到七股養白蝦、黃錫鯛；回鄉經營養殖業的邱創褘，則自創「冠騰的魚」品牌；「蠔好先生」黃柏恩是七股養蚵業第三代，表哥王韻昱也是「王老爺的石斑魚」二代接班人；還有從台北回鄉自創「粿族食品」的陳燕儒。

活動也邀「單子葉」餐廳詹珀凰設計餐點，「祼花」花藝設計餐桌擺設，借用在地居民三合院廣場，舉辦一場月下海鮮饗宴，上菜過程中團隊青年更輔以影片介紹食材來源與養殖理念。

楊典澔說，雖然有參與過社區活動，也認識三股旅歷的夥伴，但這是他首次參與產地餐桌活動，能與在地青年夥伴一起行銷在地特色文化、產業，同時又能宣傳自己的漁產品牌，分工合作互利共享，感覺特別有意義。