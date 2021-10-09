第23屆台北電影獎9日舉辦頒獎典禮，曾以《愛我請回頭》、《忘川》入圍3項金鐘獎的陽靚，憑情慾片《愛．殺》中的陽剛女同志形象，擠下金鐘常客楊麗音、去年提名金馬影后的謝欣穎、李霈瑜，以及曾拿北影影后的許瑋甯，順利登上北影影后寶座，她站上台含淚說道：「真的有美夢成真的感覺！」
今年39歲的陽靚，曾一連擔綱茄子蛋〈浪流連〉、〈這款自作多情〉及〈請問你敢欲做我的Girlfriend〉MV女主角而廣為人知，在電影《愛．殺》中又大改形象，可說是演什麼像什麼的「變色龍演員」。
評審認為陽靚的眼神、語言及肢體，皆將女同志的角色與情感詮釋得絲絲入扣，演出張力十足，令人難以忽視。陽靚在台上感謝導演周美玲，「謝謝妳用20年的人生經歷寫下這個角色，謝謝妳把這個角色托付給我。」她同時把獎獻給家人、朋友和另一半，「我也祝福大家可以勇敢追夢，不留遺憾」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。