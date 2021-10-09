新竹街口攻城獅大獅賽於9日正式開打，首戰由攻城獅出戰國立政治大學雄鷹籃球隊。攻城獅上半場防守溝通不良且專注度不足，讓政大雄鷹張鎮衙與蔡宸綱聯手砍進5顆三分球。經過總教練林冠綸耳提面命後，攻城獅防守端回魂，帶著9分領先進入下半場。易籃後，政大再度展現多次團隊配合與精準外線，於第3節末反超比數。但副隊長陳堅恩與老將林宜輝末節跳出掌控比賽，以連續三分破網與多次強攻籃下打出20比0攻勢擴大領先分差，終場攻城獅以100比78獲勝。

政大雄鷹日前於登峰造極青年籃球邀請賽中奪冠，展現尋求衛冕的強勢決心，陳子威總教練表示，「目前球隊狀況還在調整中，賽前設定球員防守端要盡可能限制對方出手，並在比賽中學習對手的優點！」能夠於休賽季與UBA衛冕軍切磋，林冠綸總教練認為大獅賽除了兩隊練兵外，也特別要求球員要尊重對手，展現職業球員的態度，為這些將來職籃生力軍們建立榜樣，讓他們以成為職業球員為畢業後的目標。

林冠綸總教練賽後表示：「今天球員在專注度與心態還需要再加強，以我對他們的信心，應該要呈現更棒的球賽內容。今年我們補進了宜輝、少傑與雲豪，未來這幾場大獅賽會著重在各種不同組合的搭配，期待這成熟球員能帶給球隊更多化學變化，幫助年輕球員提升解讀比賽的能力。」

此次大獅賽為政大首度造訪攻城獅主場館，陳子威總教練認為從一踏進場館，就完全感受到高規格的氛圍與攻城獅球團的用心經營，這會讓學生球員對於職涯有更具體的目標「只要你肯拚，職業的舞台就在這等你」，對大專籃球更是一大助力。