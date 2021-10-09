一位曾在德國薩克森豪森（Sachsenhausen）集中營擔任保安的百歲人瑞，10月7日出庭受審。他被控送在超過三千起的案件中「協助謀殺」。

再過幾年，就不可能再起訴任何在納粹時代曾經犯罪、擔任過不良角色的人了。因為屆時很可能面對被告離世，或是已經年邁到無法出庭受審，因此時間可謂是相當緊迫。

這一點，從當前德國司法部就有17位被立案的納粹時代嫌疑人中，沒有一個人低於95歲就可見一斑。在10月7日，一位曾在年輕時期於薩克森豪森集中營擔任保安的的老人Josef S.在Neuruppin地方法院出庭，因為他年齡已達百歲仍需出庭受審而引起關注。

檢方指控該男子在1942年至1945年間，在「知情且自願」的狀態下協助謀殺集中營的囚犯，用司法用語來說，就是在3518個案件中「協助謀殺」。檢方指控被告他因為在集中營的工作，為納粹槍殺蘇聯戰俘給予了幫助，包含涉嫌幫助協助利用毒氣來謀殺囚犯，並在導致囚犯死亡時，在「製造並且維持敵視生命的條件」時發揮作用。

《德國之聲》報導指出，位在柏林北部歐倫寧堡（Oranienburg）的薩克森豪森集中營，一直都有特殊地位，是因為它自1936年建成後，就是集中營的樣板，也是集中營系統的行政中心，也是黨衛軍訓練營。在此處先後關押的囚犯多達20萬，有數萬人在此遭到槍殺、毒死，或是死於殘酷的科學實驗，或是死於非人道的關押條件下。

為什麼針對這一位百歲納粹的起訴，拖到如今才進行。對此，首席檢察官Thomas Will指出，一直到調查人員有權限在莫斯科國家軍事檔案館可以閱讀紅軍的「戰利品文件」之前，他們都對這個人毫不知情。而在確認了被告的職責、工作地點與相關時間的資訊後，就在2019年3月將此案移交公訴。

Thomas Will他任職於德國路德維希堡（Ludwigsburg）的納粹犯罪調查中心。建於1958年的該中心協助警方針對納粹罪犯進行初步調查收集資料，並且推進各州的公訴調查。

至於一位年齡已達百歲的人，是否還應該對自己80年前，只是擔任納粹陣營中小螺絲釘的角色而受審，Thomas Will也回應「應該」。他指出刑事訴訟的目的始終都是要確定個人的刑事犯罪責任。而納粹大規模犯罪的背景下，對謀殺行為不設司法追朔權限；在2015年斯圖加特舉行的司法部長會議中，也同意在當事人可被調查、有刑偵任務的前提下，調查中心就應該持續工作。

過去，起訴納粹相關人員的條件是要直接參與殺人的過程。但隨著2011年對前集中營保安John Demjanjuk的判決出爐，情況就不再一樣。Will指出，只要是主聽證會的相關結果支持，就不需要再確認涉及行為、時間的個人謀殺細節，而只要在納粹大規模謀殺囚犯的期間，在集中營內從事一般性的工作就可被追究。