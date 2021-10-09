來自美國的網紅老外爸爸（Stephen）來台將近20年，在偶然機會下來台學中文，因此愛上台灣與他美麗的台灣老婆季芳，陸續生下6個漂亮女兒，一家8口在苗栗鄉下過著幸福生活。然而老外爸爸今(9日)又宣布好消息，那就是老婆懷有第7胎身孕了，吸引大批粉絲留言獻上祝福。

老外爸爸今日與老婆季芳宣布好消息：「我們懷孕了！」老外爸爸在影片中感謝神讓他們懷老七，同時也透露早上陪老婆去產檢，下午就發生車禍，讓夫婦倆相當緊張，感謝神讓他們一家平安，也將揭曉腹中寶寶的性別。

在揭曉寶寶性別之前，老外爸爸也好奇問他的6個寶貝女兒看法，大女兒笑說因為6姊妹都是女生，所以媽媽這胎最大機會是女生，二女兒也認為是女生，因為媽媽這次害喜情況跟上一胎很相像。

隨後老外爸爸也在影片最後面揭曉答案，宣布老婆這胎是位小公主，季芳更開心形容女兒們是七仙女，她自己不算在內，因為她是皇后。老外爸爸也提到想用這部影片來鼓勵年輕家庭、新手爸爸媽媽，或者年輕婚外懷孕的媽媽，孩子的生命是多麼的有價值。

老外爸爸的用心更獲大批網友激讚，「所有youtuber我只服他們一家8口」、「女兒都蠻漂亮的，請繼續生」、「水啦」、「6個小孩陪媽媽在診所裡好乖，不吵不鬧好有教養。相信第7個小孩會像姊姊們一樣漂亮的不得了」。