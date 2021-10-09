上半場一路落後的高苑工商，經過中場休息時間被教練梁永勝罵醒，隨即找回防守強度，更讓東山高中末節僅拿4分，最後以62比49逆轉拿下登峰造極青年籃球賽高中男子組冠軍，梁永勝說：「我們上半場防守不在狀況內，所以我中場罵了一下。」

「這是自從我今年5月接下高苑教練之後的首次盃賽，也是我帶隊的首冠，」梁永勝表示，「我想我們能拿這次登峰造極冠軍很幸運，因為各隊都以練兵為主，比賽只是參考值，起碼球員讓我看到想要贏球的決心，也從首場落敗之後，努力從錯誤中成長。」

梁永勝坦承，自從今年5月台灣進入隔離期間，球隊完全沒有辦法練球，直到9月開學前才開始集訓，「所以能在登峰造極奪冠，我給了全隊80分的成績。儘管這是我初次帶隊，卻沒有太大壓力，我只想努力做好該做的，也完全沒有想過名次。」

至於接下來的新學年高中籃球聯賽(HBL)呢？梁永勝表示，雖然外界認為今年將是高苑的「收成期」，但他只想一步一步來，「目前我的目標先設定闖進8強，然後努力挑戰4強。現在球隊的抗壓性還不夠，處理球的經驗也不足，還有不少需要改進的地方。

淡水商工今天則靠蘇天心攻下18分，韓汛與趙云楓各拿17分，終場79比62輕取前4戰全贏的陽明高中輕鬆封后，淡商球員將於15日接種新冠疫苗，屆時恐怕沒法練球，淡商教練陳美莉說：「假如不能練球，到時候就練球員腦袋。」