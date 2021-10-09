《捕鰻的人》獲包括百萬首獎等3項獎。（台北電影節提供）

第23屆台北電影獎頒獎典禮，最後大贏家是獲4獎的《消失的情人節》，繼去年金馬獎後，再獲最佳劇情長片、導演2個重要獎項。監製葉如芬表示：「疫情期間都很辛苦，北影能舉辦，我們就像個大家庭，得獎就喝1杯，沒得獎就喝2杯，電影人有種使命感，也不用吵架，大家開心就好。」另1位監製李烈也附和：「一直走一直做，總有1天一定會是你的。」

以台灣南苗漁民生活為主題的紀錄片《捕鰻的人》則打敗《消失的情人節》，擒下百萬首獎、最佳紀錄片和攝影3獎。評審表示「導演與被攝者距離拿捏適當，真摯記錄被攝者面對生存現實的辛苦與情感，完整呈現台灣庶民的生活樣貌，情感飽滿，生猛且詩意」，導演許哲嘉上台時開心喊：「很大的鼓勵，謝謝，希望大家可以繼續支持紀錄片。」

第23屆台北電影獎得獎名單：

百萬首獎 《捕鰻的人》

最佳導演 《消失的情人節》陳玉勳

最佳編劇 《我沒有談的那場戀愛》徐譽庭

最佳劇情長片 《消失的情人節》

最佳男主角 《當男人戀愛時》邱澤

最佳女主角 《愛．殺》陽靚

最佳男配角 《詭扯》劉冠廷

最佳女配角 《詭扯》百白

最佳新演員 《無聲》陳姸霏

最佳紀錄片 《捕鰻的人》

最佳動畫片 《夜車》

最佳短片 《鋼琴課》

最佳剪輯 《消失的情人節》賴秀雄

最佳攝影 《捕鰻的人》許哲嘉

最佳造型設計 《怪胎》董彥秀

最佳美術設計 《同學麥娜絲》趙思豪

最佳視覺效果 《消失的情人節》郭憲聰

最佳聲音設計 《無聲》郭禮杞、李東煥

最佳配樂 《無聲》盧律銘

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