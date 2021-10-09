台南市鹽水竹埔社區9日舉行童趣陀螺競賽活動，市長黃偉哲(左)到場同樂。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水竹埔社區9日舉行童趣陀螺競賽活動，有200多位在地居民熱情參與，其中還有90多歲長輩下場比拚，市長黃偉哲也到場同樂，同時感謝所有市民對防疫的用心，台南市到9日已經連續104天零確診，防疫成績也是六都第一，在防疫新生活的原則下，陸續恢復各種活動，帶動地方振興。

鹽水區公所表示，過去竹埔社區的家戶旁都會種竹子，孩童常用竹子製作玩具，其中打陀螺是最熱門的遊戲，鄰居爭相比賽與製作陀螺，是許多居民的回憶。

鹽水竹埔社區今年是第4年舉辦陀螺競賽，不少在地居民全家大小一起出動同樂。台南市議員沈家鳳、李宗翰、區長陳文琪、竹林里里長魏英錕、竹埔社區發展協會理事長周忠信、竹埔國小校長廖秋宛也到場祝福長輩重陽節幸福快樂、健康九九。

鹽水區長陳文琪表示，市府致力於高齡友善城市的建構與推動，關心長輩生活品質，公所未來也會舉辦各類童玩活動，增進彼此情感與交流，促進長輩身心健康。