1名男網友日前在網路上認識1名自稱在「酒吧」工作的女子，女子在訊息內容頻頻獻殷勤，還說男子不始終不嫌棄她在私人酒吧上班，並希望男子能到酒吧陪她，強調需要「6千元低消」，並不斷說希望2人有後續發展，「也能刷卡見見我」，最後該男網友PO文說「真開心，準備見網婆」，其他網友們則紛紛揭露是詐騙。

該名男網友在臉書「爆廢公社公開版」張貼1張對話截圖，對話中1名照片甜美的女子對他說「我很開心你不是以偏概全的人，即時我的工作是在私人酒吧，也沒有嫌棄過我，還跟我一天天互相靠近，我真的很怕你會拒絕我」，而他也回應對方「寶貝別擔心這麼多」，而對方女子又再度傳訊說「我們見見面好了，」不想隔著冰冷螢幕，你可以來店裡找我嗎？」

女子在訊息內容頻頻獻殷勤，還說男子始終不嫌棄她在私人酒吧上班，並希望男子能到酒吧陪她，強調需要「6千元低消」、「也能刷卡見見我」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該名男網友答應前往酒吧後，女子則繼續說「知道你會覺得很奇怪，到店裡找我還要6千元低消，怎麼不等我休假約看電影」，女子解釋因為她班別很多，放假時只想休息，她說「而且我第1次與網友見面，會發生什麼事不知道，店裡是我的庇護所」，最後再次強調「店裡消費6千就好，也能刷卡見見我，我是真的認真想與你有後續發展」；而原PO則發文說「真開心，準備見網婆嚕」。

其他網友看到訊息內容後紛紛拆穿是酒吧、酒店業者的攬客招數，「這是撒網抓魚的，文的內容都一樣，這五、六年前我就遇到了」、「看來她挺有心的，字字句句不忘提6000」、「降價了，很佛心，疫情前還是8000的」、「之後應該會有為了10萬元的贖身戲碼」、「以前無聊時就會跟著回這個，然後我就一直想對面應該是男的」、「不要被騙了，阿公店的才是真感情」、「看她地址在哪，然後舉發偷營業」。