第23屆台北電影獎頒獎典禮9日晚間7點於三立電視台舉行，備受矚目的影帝獎項由《當男人戀愛時》的邱澤擊敗賽前呼聲相當高的《緝魂》的張震，這是邱澤在北影繼《誰先愛上他的》封帝之後，二度拿下影帝獎座。評審認為邱澤在《當男人戀愛時》中演出寫實自然，賦予角色深刻魅力，細緻呈現男人的情感，打動人心，是全片亮眼所在。

邱澤上台發表得獎感言說：「首先感謝SONY影業發行，感謝金盞花影業，感謝監製程偉豪、金百倫、導演殷振豪，謝謝你們相信我，感謝跟我對戲的演員們，南哥（蔡振南）、藍葦華、白小櫻、鍾欣凌，感謝我的女主角徐瑋甯，感謝我的經紀公司。」

台北電影獎新科影帝后邱澤、陽靚。(粘耿豪攝)

邱澤接著有感而發：「我想說的是希望我們都能回到生活的每個當下，人生最美好的禮物，就是發生的每個當下，這是拍電影這段過程帶給我最大的啟發，我是邱澤，我會繼續努力。」演出寫實自然，賦予角色深刻魅力，細緻呈現男人的情感，打動人心，是全片亮眼所在。

邱澤被問得獎感言的「感謝我的女主角許瑋甯」是否有特別涵意？他表示：「我剛剛是感謝所有對戲的演員，就是表演過程中，所有對戲演員給我很多反饋。」邱澤表示得獎時，許瑋甯有跟他說恭喜，至於自己二度拿下北影影帝講座心情，他說：「心情很開心，拍攝作品被肯定，剛才來的時候平常心，但是宣佈前還是很緊張。」邱澤表示，自己一直覺得獎項是辛苦拍攝電影的禮物，「該做的在拍攝時已經很完整的做完了，得獎就是等待禮物的心情」。