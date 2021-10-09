中國大型房企7月以來債務雷聲不斷、各地「能耗雙控」持續推進、教培領域「雙減」政策強力落實，中國經濟隨之承壓。中國人民銀行8日公布第三季問卷調查顯示，銀行家和企業家宏觀經濟熱度指數均出現回落，此前二者已連續五季度上升，並創出多年來的新高。

其中，銀行家宏觀經濟熱度指數為38.6％，比上季下降7.3個百分點；該數值與第二季問卷調查報告中受訪對象預測的48.4％相比，更是低了近10個百分點。第三季企業家宏觀經濟熱度指數則為39.8％，較上季下降2.3個百分點。

大陸國家統計局9月公佈，8月社會消費品零售總額年增2.5％，遠不及路透調查預估中值7％，為去年8月以來最低水準。8月規模以上工業增加值年增長5.3％，亦低於路透調查預估中值的5.8％，為去年7月以來最低水準。

企業家問卷調查相關指標亦全面回落，大陸國內訂單指數從第二季的56％下降至第三季度的51.1％，大降近五個百分點；產品銷售價格感受指數自62.1％降至58.2％；經營景氣指數和盈利指數則分別從59.6％、60.7％降低至56.6％、56.7％。

城鎮儲戶問卷調查指標中，收入感受指數從第二季的51.2％降至第三季的49.7％。就業感受指數從44％降至40.8％；就業預期指數從52.2％滑落至49.4％。

貨幣政策感受指數則已連續第二個季度回升，第三季為54.3％。對下季，貨幣政策感受預期指數為57.2％，高於本季2.9個百分點。為對沖疫情影響，該指數2020年2～3季度一度超過70％，但此後火速回落，今年第一季僅為51％。

9月17日至9月30日，中國人民銀行在公開市場連續10日淨投放，累計投放量為人民幣（下同）7900億元；其中上周淨投放2800億元。疊加多地限產限電來襲，國內通膨壓力漸起，在全球政策收緊大背景下，中國重回寬鬆軌道的可能性不大；而為防範風險，不排除會有「急救針」性質的房地產行業微調政策出現。