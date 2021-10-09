第20屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉，康橋國際學校傳出佳績，大放異彩。（康橋提供）

第20屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉，康橋國際學校傳出佳績，大放異彩。（康橋提供）

第20屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉，康橋國際學校傳出佳績，大放異彩。秀岡及林口兩校區在團體及個人賽共獲得2銀、2銅、1佳作的好成績，也創下康橋參賽以來的最佳成績。

「高中地理奧林匹亞」競賽是目前國內唯一針對高中社會領域相關課程的全國性比賽，且配合「國際地理奧林匹亞」（International Geography Olympiad IGEO）」之舉行，獲得前三名的同學將可獲選國手培訓的資格，代表台灣參加國際比賽。

康橋國際學校秀岡校區11年級學生奚其均、邱于珊、姚宇庭同學奪得專題組銀牌、個人組部分則由林口校區11年級林俊曄同學奪得銀牌、蕭杰宇同學奪得銅牌，五位同學也獲選為國手培訓的資格。而在實察繪圖組部分，林口校區10年級張庭瑞、蔡昀諮與王丞安同學也奪得了銅牌。另外秀岡校區11年級林柏安、邱妮㚬、王睿暟同學也獲得了專題組佳作。

康橋國際學校在地理奧林匹亞競賽上深耕多年，2014年曾為台灣拿下參加國際地理奧林匹亞競賽的首面金牌，2020年亦有當時10年級的陳宣陵同學通過國際地理奧林匹亞競賽國手選訓營的培訓與考核，成為四位代表台灣的正取選手之一，同時也是唯一一位高一學生，可惜後來因疫情關係無法如期參加比賽。

地理奧林匹亞競賽是專門為16至19歲高中學生舉行的國際性地理競賽，其測驗內容廣泛，涵蓋範圍自氣候、海洋，與人文地理如文化、人口等知識等，其中尤其重視跨領域的學科知識整合與戶外實察的田野實作。

康橋從小學五年級起就針對科學、地理、語言和資訊等項目邀請國內外獲獎選手當講師，從國中小先培養興趣 、累積知識，一路加深往上鑽研，升高中後積極參賽，而且因秀岡校區坐落於新店，近兩年更積極發展「新店學」，安排國中小師生走讀新店瑠公圳遺跡、溪州部落、景美園區等，結合在地資源，鼓勵學生挖掘潛在議題深入研究，讓學生開啟跨領域的學習與對話，學習將理論應用在實務面。

康橋表示，接下來的國際地理奧林匹亞競賽試題全為英文，而此也是康橋學生的優勢，期許所有獲選國手培訓的同學都能通過選訓營的培訓與考核，繼續為台灣爭取好成績，在國際賽場上大放異彩。