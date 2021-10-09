新北市中和警分局日前接獲民眾反映深夜改裝車噪音妨害安寧，經分析噪音車經常出入路段，9日凌晨與環保局啟動聯合稽查。（中和警分局提供）

新北市中和警分局日前接獲民眾反映深夜改裝車噪音妨害安寧，經分析噪音車經常出入路段，9日凌晨與環保局啟動聯合稽查，於中正路733號前設置路檢站，針對違規改裝排氣管加強盤查，執法成果豐碩，一共查獲32起非法改裝排氣管違法行為，另查獲3輛無照駕駛及各項交通違規車輛，分別依據違反道路交通管理處罰條例第21條等規定開出至少罰鍰2400元以上罰單。

中和警分局表示，部分車主為了追求他人注目、提升愛車性能而任意改裝排氣管，但改裝後難以避免產生擾人噪音，更有甚者，少部分車主故意放大排氣聲浪炸街擾人清靜，除可依噪音管制法依噪音管制法告發，第一次處新台幣3000元，未改善將提高罰鍰並按次處罰，最高可處新台幣3萬元。

中和警分局將持續投入警力，針對改裝噪音車輛，列管聚集路段加強取締，如查獲噪音車將蒐證通報環保局依違反噪音管制法裁罰，遏止改裝歪風，還給民眾安心的用路環境及良好的生活品質。