針對蔡英文總統在雙十國慶將發表的談話，孫文學校總校長張亞中表示，蔡英文身為中華民國總統，不是中華民國台灣總統，更不是台灣國總統，否則就是違憲，依她就職的誓詞，是要接受法律嚴厲的制裁。所以，希望蔡英文在國慶談話中，能夠重回做為中華民國總統神聖的使命與責任。

至於有報導指出美國駐軍台灣，張亞中質問，若消息為真，美國駐守世界其他國家都有簽署「美軍豁免協定」，台美雙方是否也有此秘密協定，甚而出賣台灣主權。

張亞中指出，蔡英文投書「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊，署名為「President of Taiwan」（台灣總統），嚴格來說，這已經違憲了。做為一個中華民國總統，卻不用中華民國國號，嚴重違背中華民國憲法賦予總統神聖的責任。

張亞中說，希望蔡英文做為中華民國總統在慶祝中華民國國慶的時候，不要忘記她的國家叫中華民國，不是台灣國，也不是中華民國台灣。如果她不願意做中華民國總統，而要做台灣國總統，就請她依宣誓就職的誓詞，接受法律最嚴厲的制裁。

有關美軍駐台的消息，張亞中不解的問道，今天的蔡英文政府，是把美國的「臨幸」當「榮幸」嗎？在兩岸關係進入兵凶戰危的危急時刻，蔡英文怎麼還甘願被美國綁在與中國大陸對戰的火車頭上呢？這樣置民眾生死於不顧的作法，不會覺得冷血與殘忍嗎？

張亞中指出，民進黨自2016執政之後，兩岸的交流協商完全斷絕，因此，蔡英文只能扈從美國，甚而讓美國予取予求。美國駐軍的消息，等於讓台灣做為美中對峙的馬前卒，蔡英文竟然還覺得光榮與驕傲，讓人匪夷所思。他說，大陸對台動武的條件，其中一項就是外國勢力的介入干預，難道蔡英文就是要故意觸犯底線，授與大陸武統台灣的藉口與理由嗎？

他表示，在競選黨主席期間，主張結束兩岸的敵對狀態，追求和平，卻被對手抹黑為「紅統」，而在與新任主席朱立倫會面時，也當面提出希望黨內能召開會議，表明立場，「回復清白」，但迄今遲遲沒有下文，這對今後的兩岸發展將有非常不利的影響，因此，再一次呼籲朱立倫主席能儘快有所回應。