台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、台北市議員鍾小平等人9日前往台北市選舉委員會繳交3萬3千份連署書，對此林昶佐則回應應該要拚經濟。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友紛紛對林昶佐提出質疑。

鍾小平指出，藍軍系統一共連署了3萬3千份，展現萬華大團結，他也接到國民黨主席朱立倫主席指示，給了很多鼓勵、支持，有信心通過罷免案，希望罷免綁公投，一同在12月18日舉行投票。

針對罷免連署第二階段送件，林昶佐表示，五倍券剛上路，在全民拚經濟復甦的時刻，國民黨是不是還要繼續這一年多來到處進行報復性罷免行為，新任主席朱立倫應該務實的思考。

此事也在PTT上引發網友熱烈討論，「當初去市場作秀是在拚經濟嗎？」、「拚誰家的經濟？」、「2021了還在喊拚經濟」、「好意思？現在經濟好的很」、「罷免跟拚經濟的關係是啥鬼？」、「拚經濟去跟執政黨說啊！」、「拚經濟關你屁事你有讓萬華人發大財嗎」。

還有些網友則砲轟林昶佐，「還敢搞萬華啊」、「這咖更應該被罷掉，不敢強力為萬華人洗清嫌疑」、「萬華那場記者會真是經典」、「希望萬華的選民可以罷免這個爛咖」、「我有去連署了說！！！要罷他我一定去投！」、「萬華被中央霸凌的時候，人在那裡呢」、「萬華綠到爆炸，如果真的被罷真的是活該」。