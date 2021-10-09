非洲南部的國家辛巴威（Zimbabwe）Mazow鎮，在8日傳出礦場氣爆事件。原來這一起案件累積有7人罹難，而根據外媒最新報導，在此事件之前，也有一位工人因為礦場氣爆而罹難，換言之相關事故的罹難者已累積至8人，而其中有6人是大陸籍員工。究竟是何原因導致事故發生，有關當居仍在調查當中。

根據外媒報導，位在辛巴威北部Mazow鎮上的SAS金礦場，在8日上午意外發生爆炸事件。警方發言人Paul Nyathi指出，事故是因為現場的氧氣瓶無預警氣爆所致。

據了解，這一起爆炸事件導致在現場的1名兒童喪生，以及6名大陸籍工人死亡。起初事件發生之際，另有一名傷勢嚴重的患者送醫急救。根據《The Herald》的後續報導，相關事件累積至今已有8名人員喪生，其中6位是大陸籍，2位是辛巴威當地人士，其中一位死者的遺體甚至因為燒傷過於嚴重難以辨識。

該國的礦產開發副部長Polite Kambamura、Mazow鎮的南部議員Cde Fortune Chasi等官員都有到現場進行勘查。Kambamura指出，為了調查該事件發生原因，曾經勒令礦廠停業，但是負責單位卻沒有遵守。

原來是在周三就有一位21歲男子在該礦場使用氧氣瓶時不慎，因此發生爆炸意外而身亡。正因為負責單位不聽勸告，才導致第二起事件發生，造成1名兒童、6名陸籍工人死亡。目前累積共有8人因為礦場氣爆意外而喪生。

曾目擊這兩起氣爆事件的工人指出，第一個罹難者他才剛開始工作沒多久，妻子也懷孕了。他按照工作時間在下午6點多來到，按照平時工作順序打開氧氣瓶，不料卻爆炸了。在第二次氣爆後，多處都可以看到散落的屍塊，對一些容易神經緊張的人來說，非常可怕。這位工人指出，因為這兩起事件的發生「我們到如今都還相當震驚。」

因為這突如其來的爆炸事件，該名工人指出，許多人（包含他在內）都抗拒了持續工作的命令。因為前一天同事才去世，大家的精神都受到創傷。

不料竟然在8日晚上7點換班的時候，正要進去工作時又聽到一聲罕見的爆炸聲。該名工人指出「我們根本不知道還有更多同事因此喪命了。」