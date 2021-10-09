第23屆台北電影獎9日風光落幕，影帝由邱澤拿下、影后由陽靚奪冠，評審團主席王童導演和北影總監李亞梅於後台受訪時表示，邱澤強勢拿獎，13票評審票就拿了10票，兩輪投票都超過半數，角色性格討喜，受評審喜愛，而王童也肯定張震的演出，「我覺得《緝魂》是他的表演最突破的一部，不過也尊重最後的票數」。

影后戰況則相對膠著，用了最長時間45分鐘來討論，集中在陽靚跟「大霈」李霈瑜的對決，第一輪投票各拿5票平手，最終是陽靚以8票勝出，險勝遺珠大霈。李亞梅解釋：「《消失的情人節》整體表演整齊，而《愛．殺》表現突出是陽靚，所以評審花了一些時間討論究竟這是好還不好，有些評審想翻案但沒成功，所以才會拖了一些時間。」

男配角部分，第1輪劉冠廷和金玄彬4票平手，第2輪金玄彬票數險勝但沒過半，到了第3輪劉冠廷拿到過半票數，李亞梅說：「主要是因為他有2部片入圍，評審有先討論一件事，就是看他哪部片表現比較高來集中票數，最後留下來跟金玄彬對決才勝出。」

評選過程花了11個小時討論，評審團主席王童則表示：「我看台灣電影越來越精彩，尤其北影的主題是創新，很多元，就像是蝴蝶每隻都很漂亮很獨特，自由度很大，北影鼓勵很多年輕人的創意，只要是入圍的我都認為很棒！」