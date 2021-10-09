台灣基進台中立委陳柏惟罷免案將在23日舉行投票，而美麗島電子報也曝光了台中市長盧秀燕最新民調，針對「請問您對台中市長盧秀燕就任2年9個月以來的施政表現，整體來講是滿意或不滿意？」進行調查，盧秀燕的滿意度竟高達71.5％，不滿意度為15.9％。資深媒體人吳子嘉表示，台中市長盧秀燕的滿意度太可怕了，派系一定要跟盧秀燕投降。

吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目表示，台中市長盧秀燕的滿意度高達71.5％，太可怕了，代表都是她的地盤，最弱的是沙鹿62.1％，其中龍井73.9％、霧峰80％，其他人要怎麼跟她打，台灣基進根本沒有機會。盧秀燕是市區出身，縣區是黑派的基本盤，盧秀燕滿意度遠超過黑派1倍，派系一定要跟盧秀燕投降。

網友問，盧秀燕有可能會表態支持罷免嗎？如果表態下去，讓陳柏惟被罷掉，這對盧秀燕競選連任是好還是不好？時事評論員李正皓表示，盧秀燕有表態，只是沒有強有力的動員或指示。吳子嘉則表示，如果總統蔡英文介入罷免案，盧秀燕被逼得一定要跳出來；這件事不只是陳柏惟跟前立委顏寬恒，背後就是政黨的對決。台中這一塊，盧秀燕經營得非常成功，所以盧秀燕不會表態，盧秀燕是屬於媽媽型的市長，對教育文化比較有興趣，對政治鬥爭興趣不大，這就是盧秀燕在這麼短的時間內，民調會拉高的原因。