南韓生存競賽Netflix影集《魷魚遊戲》紅遍全球，名片上「圓形、三角形、正方形」3個符號貫穿全劇，近期引發許多網友熱烈討論，紛紛在生活中尋找雷同之處；有網友日前發現，新竹一處民宅外觀有3個符號激似劇中符號，他笑稱，「據說在那棟房子內玩遊戲，可以贏得456億元，趕緊來朝聖」。

《魷魚遊戲》近日火速風靡全球，成為首個登上全球Netflix排行榜冠軍的亞洲作品，全劇藉由許多韓國小孩經常玩的簡單遊戲，探討在面對極端情況之際，人性做出選擇所面臨的考驗，劇中許多畫面讓影迷印象深刻，其中孔劉遞出名片的一幕更是讓人記憶猶新，名片中3個神祕符號隨之紅遍全球。

有網友在新竹發現一棟民宅，外觀三個符號和南韓影集《魷魚遊戲》中的符號相似度極高。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，貼出一張位於新竹竹東鎮的民宅照片，建物外牆上大大的「菱形、圓形、正方形」，和劇中3個神祕符號相似度極高，僅三角形和菱形的細微差距，讓他覺得很有趣，「據說在那棟房子內玩遊戲，可以贏得456億元」。

此外，這名網友打趣故作惋惜，「沒收到名片，只能路過」，還提醒其他網友，過一陣子就會變選舉帆布牆，趕緊來朝聖。

許多網友看了也笑翻回應，「要參加遊戲嘛」、「456億是燒的那種嗎？」、「冒牌貨」、「是咧哈囉」；有部分網友看到菱形不禁納悶，「三角形呢？」、「那是菱形不是三角形」。