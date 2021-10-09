總統蔡英文將於10日發表國慶演說，她將基於過去5年執政基礎，繼續推動國家未來發展。國慶演說中，蔡英文將針對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。

蔡英文國慶演說將分為5大部分，包括：團結展現韌性，國際合作防疫；台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰；在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識；匯集社會力量，化解重大分歧；光榮自信攜手，台灣走向世界。

2021年國慶演說將邀請防疫英雄、奧運英雄、英勇警消領唱國歌，並有台灣英雄車隊遊行，也涵蓋東奧、帕運、警消、空勤、海巡、國軍、防疫等各領域的台灣英雄。

蔡英文感謝不論先來後到前輩們的犧牲奉獻，讓在台灣生活的人們，成為生命共同體，經歷一次又一次的考驗。面臨5月以來的疫情挑戰，蔡英文感謝所有英雄的付出，感謝民間與政府的攜手合作，更感謝全體國人的自律與團結，守護住大家珍愛的家園。

蔡英文感謝國際友人的協助與伸出援手，展現出「民主大聯盟，世界加好友」的精神，台灣會在國際社會中，持續擴散「善的循環」，為國際社會貢獻。

近期區域局勢複雜，蔡英文表示，台灣面臨空前嚴峻挑戰，台灣處在民主防線的最前緣，每一步將牽動世界未來的走向，而世界未來的走向，也將影響台灣的未來。面對區域局勢，蔡英文重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場，台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓。

蔡英文認為，今天讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持，這是台灣人民的最大公約數，必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人，繼續自由奔放。

經過5年執政，蔡英文期許在未來任期，進一步打下長治久安的基礎。面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，蔡英文期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。

最後，蔡英文指出，2021年東京奧運的感動，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信，期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。