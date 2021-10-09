《頭條開講》

美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號10月2日在南海作業時，在水下疑似撞及不明物體受損，導致11名人員受傷。前國民黨文傳會副主委鄭照新指出，和中國大陸的較勁，會暴露美軍在全球上的調度出了問題，讓美軍青黃不接。

美國潛艦疑撞不明物體，鄭照新9日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，這有點沒面子，稱撞到不明物體。以美軍的能力，不太容易會說「不明」，可能裡面有些內情不好意思公諸於世。會出現這樣的事情，可說是訓練自暴其短。另外就是高頻率的演習，美國和中國大陸的較勁，其實會暴露美軍青黃不接的弱點，也就是調度上是會疲憊的。

鄭照新接著表示，美軍幾年前就發生軍艦撞上它的航母，導致航母的維修變多。大家就在討論，美軍在全球上的調度出了問題，這表示美軍的戰力沒有跟上來。美軍跟中國大陸搞東亞第一島鏈的對抗，現在來講有點捉襟見肘；所以會發現美軍出動時，會希望或要求盟國出來的次數變多，這對它是一種支援，因為它已經有點力有未逮。

鄭照新指出，更緊張的是，大陸探索水文，就知道礁在哪裡，若它都知道礁在哪裡，它的潛艦撞到不明物體的機率會降低。大陸反而會更注意的是，法、英、美艦在這邊探勘水文資料，會想「你到底想幹嘛？」是不是想躲在什麼地方或繞開什麼地方。