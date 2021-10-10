美國政府先前睽違近4年公開核彈頭數量，強調現有庫存已較冷戰時的最大數字減少約88%。不過在川普政府拒絕公開該資訊的2018年至2019年間，美國核彈頭庫存卻罕見地出現小幅增加，新聞網站「The Drive」指出，原因可能與川普當時推動生產低當量的W76-2核彈頭，或下令暫緩退役B83-1核彈有關。

美國國務院5日表示，截至2020年9月，美國的核彈頭庫存為3750枚，較1967財年時的最大數字31255枚減少約88%，也較1989年底柏林牆倒塌時的22217枚減少約83%，並提到雖然戰術核武數量不受美俄《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty）限制，但自1991年9月30日以來，美國該類型武器的數量仍下降了90%以上。

川普政府2018年3月公布截至2017年的核彈庫存數量後，便持續對相關資訊保密，直到先前才由拜登政府公開。而根據國務院5日公開的資料，美國截至2017年的核彈庫存為3822枚，2018年降為3785枚，2019年卻罕見地增為3805枚，是自1996年以來首度增加，直到2020年才又降至3750枚。

「The Drive」指出，目前仍不確定當年增加的20枚核彈是從何而來，長年關注美國大規模毀滅性武器（WMD）的美國科學家聯盟（FAS）認為，這可能跟川普當時下令生產W76-2核彈頭有關；不過國家核子安全局（NNSA）曾表示，部分W76-2由大當量的W76-1核彈頭改裝而來，代表不會對核彈頭庫存總數造成太大變化。

另一個可能性是由於2018年美國《核武態勢評估》（NPR）發表後，川普政府扭轉了讓B83-1核彈完全退役的計畫，要求在確定合適的替代品前，繼續保留這款美國現存威力最大的核武，讓核彈頭總庫存量在退役計畫改變下有所更動。