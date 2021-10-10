莊凱勛劇中和以往角色反差大。(HBO GO提供)

陳恩峰劇中安慰張鈞甯。(HBO GO提供)

張鈞甯在HBO黑暗懸疑影集《誰在你身邊》與徐若瑄搭檔演姊妹，戲中徐若瑄為老公莊凱勛償還賭債辛苦兼職工作，心理壓力過大產生幻覺，因而失足墜樓受傷，心疼姊姊的張鈞甯看到莊凱勛萎靡不振的樣子更加生氣，戲裡連續狂打莊凱勛6巴掌，她怕誤傷莊凱勛，提心吊膽了一整天。

她緊張到前一天就問導演要怎麼拍這場戲，「拍這場戲之前，我一整天都『挫咧等』，因為要打人，讓我心裡壓力好大，我一直胡思亂想，很怕我沒打好會誤傷他，或是我打得不夠好萬一被導演要求重來怎麼辦？」

劇組提供技巧告訴她，拍打人巴掌戲要手速夠快，手舉起來角度要大，揮得愈大力拍起來愈漂亮，她笑說：「劇組這樣教我，所以我就從拍攝前一天做準備，怕我手臂不夠力，還特別鍛鍊了二頭肌。」

每次導演一喊卡，張鈞甯馬上秒變臉，對莊凱勛的恨意眼神變成心疼內疚，讓莊凱勛覺得非常暖心說：「其實我小姨子還是很在乎我的嘛。」

莊凱勛為了幫張鈞甯壯膽對她說，「反正是今天最後一場戲，就算妳把我的臉打到紅，也不怕下場會不連戲，而且妳真打，能幫助我把後面接的情緒會更好」張鈞甯事後說，終於拍完的感覺，心裡覺得簡直比跑了一場馬拉松還累。

首周播出2集後，有網友點評說：「看完2集後才發現是莊凱勛演出，因為看過《天橋上的魔術師》跟《誰在你身邊》戲裡氣場截然不同，只能說莊凱勛演技真的太棒。」莊凱勛說：「這部戲裡，我吃了很多苦頭。我的角色會面對生死交關，面對很多自己的反省，面對很多力有未逮的事，很多無奈，但這就是人生。」