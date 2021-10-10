美國日前於半導體峰會上，要求全球半導體大廠交出機密資料，並認為投資半導體產業不能再等，否則中國大陸便握有主導地位。

不過，美國對於中國大陸科技發展的疑慮並不是第一次發生。早在1950年代，美國麥卡錫主義盛行，當時就禁止一位加州理工學院教授離開美國，就是在中國大陸有「航天之父」之稱的錢學森。

錢學森1934年畢業於國立交通大學，1936年獲得美國麻省理工學院碩士學位，1939年，獲得加州理工學院博士學位。1945年二戰結束，錢學森被派往德國調查火箭技術。1946至1949，先後被聘為麻省理工學院和加州理工學院教授。

不過，1950年起美國麥卡錫主義盛行，錢學森臨時拘留在特米諾島監獄裡15天，雖然很快被交保候傳，但也和美國移民局展開了長達5年的法庭訴訟。

直到1956年，艾森豪總統和美國國防部認為，錢學森掌握的機密資訊可能被最新研究所超越，因此同意錢學森離開美國。1955年10月28日，錢學森到北京；1956年中國科學院成立力學研究所，錢學森任首任所長，這是他在中國大陸第一個職務。當時加州理工學院院長說了一句意義深遠的話：「錢學森回國絕不是去種蘋果樹的！」

錢學森除了是中國大陸的「航天之父」外，最為人所津津樂道的，莫過於發明「錢學森彈道」。

導彈又分巡航導彈和彈道導彈，巡航導彈是利用噴射引擎和機翼，不飛出大氣層，例如戰斧導彈，射程2500公里，0.7馬赫。

另外是彈道導彈，是火箭推進，可以飛出大氣層，燃料燒完後就以慣性作用向下，大約可以達到4以上馬赫。阿波羅大空船的運載火箭就是火箭推進。

至於彈道導彈的彈道軌道，乃一德國人桑格爾想到，先把導彈發射到太空，在進入大氣層後，就會發生打水漂現象，經過數次後，射程會變成非常遠，稱為「桑格爾彈道」或「助推跳躍彈道」。不過後來德國戰敗，此構想不了了之。

後來錢學森發明「助推滑翔彈道」，錢學森於1945年是美國國防部空軍上校，被派到德國，接觸這方面的科學家。錢學森認為，導彈在大氣層打水漂不容易控制方向，於是讓導彈進入大氣層後，不再彈出大氣層，在大氣層下方滑翔，又稱「錢學森彈道」。

而導彈沒有機翼，無法利用「柏努力定理」在空中滑翔，於是錢學森想到「乘波體」，當飛行器速度超過音速，聲波會彼此嵌套，稱為「衝擊波」，擠壓空氣後形成「空氣牆」，飛行器其實是在「衝擊波」上面運動，此現象稱為「乘波體」，亦即「乘波體飛行器」。

到了1960至1970年代，中國大陸的飛彈和衛星都試射成功。

2009年10月31日，錢學森於北京病逝，享耆壽98歲。