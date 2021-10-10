《俗女2》周日晚完結篇。（華視提供）

《俗女2》完結篇令觀眾期待。（華視提供）

宋偉恩（左）和楊銘威戲裡的感情受矚目。（華視提供）

台式新喜劇《俗女養成記2》周日（10日）晚進入尾聲，導演及演員謝盈萱、吳以涵、于子育、天心、楊麗音、陳竹昇、楊銘威等將在映前映後直播中和觀眾互動。觀眾敲碗希望有第3季，謝盈萱先前說「只能拜託吳以涵了」。

重視儀式感的導演嚴藝文9日表示：「完結篇不會埋第3季的哏，這趟路程結束後，我會寫一封和陳嘉玲說再見的信，然後開始著手找新題材。」

《俗女2》最終回1分鐘的預告釋出5大看點，包括飾演年輕嘉玲媽媽的于子育似乎又懷孕，其次是謝盈萱肉身擋車，想阻止表姊重回家暴夫的懷抱，第3看點是飾演陳嘉明的宋偉恩，劇中三角戀情歸何處，第4看點是藍葦華飾演的蔡永森，在「陳嘉玲」謝盈萱生產前下跪求婚，「森玲CP」是否會如願變成夫妻，第5看點是于子育和陳竹昇這對嘉玲爸媽是否能重修舊好。

第3季可能以音樂劇或電影繼續說故事？導演嚴藝文說：「目前找不到動力，但好像不能說死，看看感覺吧。每次做戲都像在賭博，《俗2》走到這成績，我覺得可以了，謝盈萱可能也需要和角色離開一下下。」若還有第3季，她認為構成要素的演員、場景、資金都不是首要問題，「最難的是劇本，原以為第2季花半年到10個月可以完成，結果1年半才寫完」。

這部戲貼近生活、角色誠實，詼諧輕鬆又笑中帶淚，但入戲觀眾仍給出不少批評，嚴藝文坦言「在寫劇本時就知道」，像是觀眾不能接受「國民爸爸」陳竹昇戲裡怎麼可以精神出軌、謝盈萱飾演的陳嘉玲角色要不要生小孩，嚴藝文笑稱：「其實我們講的是普通人的故事，不過台灣觀眾似乎比較無法接受角色有缺陷，大多數觀眾喜歡看良善完美的角色，可能不想面對生活中的難題吧」。