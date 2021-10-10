有時候夢想的規模不見得要很壯闊才是偉大，任何圓夢踏實的時刻都讓人感動，這問《歌喉讚》女主角安娜坎卓克(Anna Kendrick)最知道，在好萊塢電影中盡情展現才華的她，私下回歸初心，透露近來終於圓了11歲時的夢想，而且是她獨力辦到的，強調媽媽沒有插手幫忙！

近年最受歡迎的歌唱電影《歌喉讚》，相信大多數人都曾聽過「美麗女聲」超強大阿卡貝拉和聲，其中，女主角貝卡的飾演者安娜坎卓克，與157公分嬌小身軀成反比的嘹亮歌聲，更是唱進全球影迷心中，也因此讓在影壇耕耘多年的安娜一夜爆紅，事實上，她此前以出演過超賣座電影，在《暮光之城》系列電影中現身，在《歌喉讚》之後，安娜又與193公分高的班艾佛列克合作《會計師》，兩人站在一起的畫面，堪稱最萌身高差。

如今看上去還很幼齒的安娜坎卓克，其實已經36歲，在疫情期間沒能正常上工，但阻擋不了她追夢的靈魂，她在IG貼出一系列夏日泳裝辣照，展現嬌小卻比例完美的好身材，同時首度曝光：「這是我自11歲以來，第一次學騎腳踏車」，透露當年她一直想學會這項技能，但最終以慘烈的「雷殘」撞爛腳踏車收場。

如今2021年，36歲的她重拾初心再出發，終於克服種種不知名的難關，學會了騎腳踏車，因此興奮拍下辣照，證明自己已獲得這項新技能，還強調她這回沒有媽媽幫扶，自己獨自騎著單車上路，勵志小故事實在好可愛。