香港女星藍潔瑛昔被封「靚絕五台山」，曾拍攝過無數精彩作品，包括《家有仙妻》、《六指狂魔》、《月光寶盒》，最知名的角色之一就是《大話西遊》的蜘蛛精，但自從她被爆遭2名影壇大哥性侵後就飽受精神折磨，甚至一度傳出發瘋消息，2018年她在公寓失去呼吸心跳，享年55歲。

藍潔瑛1995年在周星馳電影《大話西遊》飾演「蜘蛛精」春三十娘，驚人美貌和精湛演技讓她的演藝事業攀上高峰，然而她的人生卻十分坎坷，先是因為被所屬公司TVB雪藏，導致事業一落千丈，接著男友輕生、父母雙亡，接連打擊讓她整個人都陷入低潮。

藍潔瑛的一生坎坷。(圖/翻攝自微博)

藍潔瑛演過無數經典作品。(圖/翻攝自微博)

1998年藍潔瑛發生車禍，導致腦部受到重創，隨後就不斷傳出她精神失常的消息，還被稱作「四大癲王」，更被爆料曾被香港娛樂圈中的大佬性侵，當時藍潔瑛正在拍曾志偉導演的電影《五虎將之決裂》和《驚天12小時》，因此外界推測她很可能是在拍攝這2部戲時遭變故。

藍潔瑛晚景淒涼。(圖/翻攝自微博)

拍完這2部片後，香港媒體不斷報導藍潔瑛患有精神病，儘管她哀求表示自己是受害者卻沒人理會，獨自住在公寓度過晚年的藍潔瑛，多次被鄰居聽到在淒厲哭喊，最後獨自在家中廁所死去，年僅55歲，當時直到朋友去探望她，她的遺體已經因為死亡時間太久而飄出異味，悲慘的一生令人不勝唏噓。