日本24歲女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋，以及G罩杯傲人身材，因經常在社群媒體上不吝嗇的分享火辣穿搭，加上本身還是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，使她在社群媒體TikTok上受到百萬粉絲的愛戴，IG的追蹤人數也持續攀升。近日她再度更新近況，PO出搭電梯時的模樣，而傲人上圍曲線再度吸引網友的目光。

娜娜茶近日PO文詢問網友「當你一個人在電梯裡時，會很緊張，對吧？」，並附上搭乘電梯的短片，只見她穿著一件超低胸深U上衣、頭戴著黑色報童帽及口罩進入電梯，而她疑似為了方便行動將包包背帶卡在胸口，使原本就豐滿的上圍曲線呼之欲出，加上由上往下的拍攝角度，與一雙水汪汪的無辜大眼，讓不少人看了直噴鼻血，紛紛留言「我看到你穿這樣比較緊張」、「需要我陪你嗎？」、「害怕的話我可以陪你」、「斜背包真是世界上最偉大的發明」、「世界因妳和平」、「好邪惡的背帶」、「這影片害我看了好幾次」，吸引超過800萬人次觀看。

事後，娜娜茶還不忘加碼曬出正面的影片秀出當天所戴的項鍊，但她不斷的對著鏡頭俏皮的上下彈跳，加上邪惡的「上帝視角」，再度令網友們暴動，紛紛留言「不能再跳了，再跳我就血流成河了」、「只有我看不到項鍊在哪嗎？」、「視線難以集中」、「這角度真的太邪惡了」。