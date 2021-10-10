2010年新北市汐止發生一起駭人聽聞的逆倫慘案，時年25歲的男子余智維，因向林姓養母索討房屋權狀還債不成，竟夥同17歲胡姓女友，由胡女以圍巾勒住養母，余嫌持水果刀猛刺養母9刀致死。余嫌一、二審被法官痛斥沒人性判他死刑，但後來因為死者妹妹願意原諒，最高法院改判余嫌無期徒刑定讞。

余嫌在案發前5個月，向地下錢莊借了20萬元購買全新機車、馬自達轎車，在利滾利下，他將車賣了還積欠50萬元無力償還，2010年3月27日下午3時許，余嫌與尚在就讀高職的胡姓女友返家，向養母索討房屋地契，想要變賣還債，結果遭養母拒絕，並大聲斥責，余嫌一怒之下竟持水果刀欲刺殺養母，胡女見狀從後方以圍巾勒住養母的脖子，讓余嫌朝養母的頸部、胸部、左手臂等處狂刺9刀，其中1刀刺及心臟，致被害人流血過多、當場死亡。

兩人行凶後，居然冷血地將養母的屍體以棉被綑綁包裹棄置於倉庫內，再搜刮屋內3個戒子等金飾及現金2萬多元，余嫌分給女友1000元，2天後還再度重返現場清理滅跡，將凶刀丟棄置後陽台。被害人外甥女因一直聯繫不上舅媽，3天後報警破門而入，才赫然發現林女早已死亡多時，警方獲報3小時內在基隆將這對殺人情侶檔逮捕到案，余嫌卻毫無悔意，冷血行徑令人髮指。

不幸慘死在養子刀下的62歲林姓養母，因膝下無子嗣，在余嫌5歲時便領養他，夫妻對他極為疼愛。不料，余嫌上了國中後變得叛逆，平日遊手好閒、交往複雜學壞，加上丈夫在8年前過世，養母根本管不動他，余嫌僅偶而返回汐止住處拿換洗衣物，然後就又不知去向。

因余嫌常向地下錢莊借錢，對方經常上門噴漆討債，不但讓鄰居飽受困擾，甚至連養母都擔心自己可能會遭遇不測，曾向親友表示若她發生「意外」，不要讓養子繼承房產。沒想到竟一語成讖，命喪在不顧養育之恩的逆子手中。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。