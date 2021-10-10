大陸前首富王健林的獨子王思聰傳聞身家高達9000多億，過去他常跟網紅、女星傳緋聞，還傳他曾對當年已婚的楊冪示愛，更揚言：「楊冪離婚就娶她」，導致2018年楊冪宣布離婚時，許多網友都相當關心王思聰是否會有「下一步行動」，但王思聰其實早在過往專訪中就自曝未來找老婆絕對不會娶女藝人，只因一項和父親相同的觀念。

被封為千億黃金單身的王思聰過去常在網上發表高見，也常神出鬼沒對時事發表評論，被大陸網友戲稱是「國民老公」。去年潘瑋柏閃電宣布迎娶最美空姐宣云，王思聰便在朋友圈大爆料，直指：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網上捕風捉影有「天王嫂訓練營」的存在，不僅宣云，郭富城的太太方媛也中槍，但不久潘瑋柏和郭富城都雙雙出面力挺愛妻。

王思聰過去直言找太太應該不會找女星。（圖／取自新浪娛樂）

近年王思聰常被傳身邊女伴一個一個換，多半是外型甜美的網紅，去年5月他還傳出跟舊愛雪梨的老公在夜店起爭執，還傳王思聰身邊當時有別的女生，消息傳開後，一向霸氣的他對不實傳聞忍無可忍，難得下達通緝令說：「有沒有人幫我把這些造謠的行銷號全截圖保留證據，我要把他們全告了」。

Amy姊去年受訪談王思聰，讚他隨和、睿智、接地氣。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，近年王思聰談感情觀，直言不太可能娶女星為妻，認為自己有大男人主義，要是「找個圈內的跟別的男的拍吻戲受不了」，並強調這觀念繼承老爸王建林，「我父親也是」，更有傳言指他至今沒結婚是不相信婚姻，受訪時回應：「你看獅子結婚嗎？老虎結婚嗎？人為什麼一定要結婚呢？」