資深藝人曹西平，有話直說的性格眾所皆知，對於看不慣的事情，常在臉書上直接開砲，直率性格圈了一票粉絲，近來有藝人病容照曝光，雖然並未點出對象，但已經不滿開砲：「留給人家最後一點點尊嚴吧」，立刻掀起網友議論。

曹西平表示不解將藝人老態或病容照公開，究竟是存著什麼樣的心態？坦言每次看到類似的照片，都想到這些人為了演藝圈奉獻一輩子，卻換來這般對待，表示內心相當不舒服，甚至為此感到心酸及難過，認為這類報導無疑在消費對方，不禁難掩怒火斥責：「不需要報導了，也不需要再消費人家了，留給人家最後一點點的尊嚴吧」。

曹西平接著砲轟媒體，人好好時不報導，但老了病了才大肆報導，直言：「又可以幫助到他什麼？不要幹這種缺德的事情，會有報應，不是不報，只是時間未到」，一番言論獲得大批網友認同，紛紛留言：「至少拍照之前要先詢問當事人，是否同意這是做人基本的尊重」、「人都有老或生病的時後，專拍別人的醜態，自己下場也不會太好」、「上了年紀的人只想單純安靜過日子，誰還會喜歡變成大家的談論話題呢」。

曹西平之前表示只想過好每天的生活，卻無止盡被酸民騷擾，坦言：「每天精神強姦我，每天情緒勒索我，每天想讓我發瘋，想讓我動怒，想讓我死」，強調自己一生坎坷無比，沒有比這些事情還要慘。