香港女星朱茵以《射鵰英雄傳》的黃蓉打開知名度，並以《西遊記》中飾演「紫霞仙子」穩坐性感女神寶座，儘管已經年過半百，朱茵仍然保養得宜，絲毫看不出歲月在她身上留下的痕跡，日前她在兒童節目《童你一起長大了》曝光了大學時期的圖書證，清純的證件照受到熱烈討論。

當年朱茵在兒童節目《閃電傳真機》出道，儘管無法到《童你一起長大了》節目現場，她還是以預先拍影片的方式現身，特別綁起逆齡雙馬尾，好貼近小朋友們，現場還曝光了朱茵香港演藝學院的圖書證，能看到她的黑髮短至耳下，五官立體清秀，當時就是大美人。

現場曝光朱茵大學的圖書證。(圖/翻攝自香港01)

朱茵21歲的模樣和現在相去不遠，風霜沒有在她臉上留下痕跡，她褪去了青澀稚嫩的臉龐，卻變得更加優雅、有智慧，現場主持人也爆料，當年的朱茵一登場，逆天美貌就驚為天人，譚玉瑛更表示，朱茵剛入行時成日問會幾點收工，因為她得趕回家吃晚飯，是個十分乖巧聽話的女兒。

朱茵特別綁了雙馬尾，模樣超逆齡。(圖/翻攝自香港01)

事實上，過去朱茵為了為遊戲拍攝廣告，睽違26年再扮紫霞仙子，網友卻酸她沒有當年的靈動感，歲月不饒人，就有網友翻出她學生時期的清純照，證明女神的顏值和現在並沒有太大差距。