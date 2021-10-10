奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享10/11～10/17星座運勢，巨蟹座事業運最旺，雙子座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外天秤座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。從整體運勢來看，巨蟹座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友狀態不穩，思考不夠清晰，無法掌握有利自己的機會。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友自信心消退，手邊事情變多，很多事情必須親自處理，讓自己顯得有點喘不過氣。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子的行動力提高許多，讓你在下周顯得更積極。感情方面，雙方樂於溝通，並且充滿熱情的在經營這段感情，對於目前的感情也有極高的共識。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★★

巨蟹朋友下周充滿歡愉及慶祝的氣氛，長久以來努力的事情，有望在下周開花結果，事業有成功的徵兆，多加努力就能做出亮眼成果，要好好把握。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友自信提升許多，面對周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友熱情消退許多，感到些許的孤寂感，下周會遇到一些問題，使得心裡充滿無力感。

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤朋友想像力與創造力消退，開始懷疑自己的能力，行動力也跟著變差，工作上有放不開的狀況，太專注於一些不重要的事情，導致判斷失常，做出錯誤的決定。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的，感情方面會和另一半產生摩擦，雙方都相當堅持己見，建議要適時的關心彼此，不要過於自我中心。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友在下周將受到挑戰，長久以來堅持的事物被家人或朋友質疑，情緒會受到影響。下周正財運不錯，有機會從朋友那邊獲得有用的賺錢資訊。

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友增添許多煩惱，而且都不是容易解決的問題，下周顯得煩躁許多，情緒起伏會比較大。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友狀態低迷，內心莫名感到煩躁，做什麼事都感到吃力，稍稍無法負荷來勢洶洶的壓力。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友對於未來變得較為盲目，無法堅持理想，行動力也隨之下降。財運下降，因為物慾提升會想亂花錢，要避免多餘的支出。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】