近日澎湖與恆春分傳多起突然皮膚起紅疹發癢的病患案例，共同點是紅疹都發生在衣服沒有遮蔽處，醫師研判應是毛毛蟲的刺毛飄散到皮膚上引發。事實上，除了毛毛蟲之外，蚊子、小黑蚊、跳蚤等各式蟲咬都會引發紅腫發癢，不過症狀又不盡相同。皮膚科楊慶升醫師特別將各種蟲咬特色做成圖解，民眾可以略辨一二。

●是過敏起疹還是被咬？

楊慶升醫師指出，皮膚癢或起紅疹時，如果嚴重難耐時，還是建議就醫確診。醫師會先研判是過敏或是蟲咬。一般而言，蟲咬會引發紅腫膿泡，通常是散在性的一顆顆紅色凸起。

(圖/楊慶升醫師提供)

楊醫師進一步解釋，有時不一定被咬後當下就會紅腫，也有遲發型免疫反應，可能幾天後才看到疹子；大多數人如果被反覆叮咬，反應會漸漸減弱，從大腫包變成紅豆冰；還有舊的疹子可能因為新的叮咬再度腫起來。

●從發癢部位 初判可能誰咬你

(圖/楊慶升醫師提供)

(圖/楊慶升醫師提供)

●癢到抓破皮恐染菌 簡單一招有效止癢

當紅腫癢到難以忍受時，絕對不要抓摳到造成傷口，否則很容易引發細菌感染，若引發蜂窩性組織炎恐致生命危險。自己無法處理時，應該到皮膚科確認原因。醫師指出，如果辨認出是哪類蟲咬，最好能找出原因，像是寵物跳蚤或疥蟲引發，都必須徹底清潔環境，才能避免反覆受害。

(圖/楊慶升醫師提供)

若是偶發性叮咬，楊慶升醫師建議，當下沖冷水能緩解皮膚紅腫癢，也可以冰敷緩解。如果遇到延遲性搔癢發作時，可以適當使用口服或者外擦類固醇藥膏。楊慶升醫師強調，止癢藥雖然不能治療發炎反應，但其中抗組織胺可以減緩癢感，避免抓破皮。

此外，若要避免毛蟲刺毛引發過敏，到野外最好穿上有領衫，同時避免長時間停留在樹下；在山野間活動時盡量穿長褲或是先使用防蚊液等，都能減少遭到叮咬的機會。