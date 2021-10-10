國民黨黨主席朱立倫6日向總理孫中山、總裁蔣介石、故主席蔣經國獻花致意。（圖／取自朱立倫臉書）

國民黨黨主席朱立倫就任隔天，先後赴國父紀念館、桃園大溪慈湖與頭寮陵寢，向國父孫中山、兩位故總統蔣中正、蔣經國獻花致意，但朱立倫在相關花籃與臉書貼文中，分別以「總理、總裁、故主席」稱呼前三人，引起港媒注意。港媒《中評社》評論指出，朱口中的「總理」、「總裁」、「故主席」，老一輩應多少能分辨，但對年輕人而言則感到陌生，這顯見民進黨政府的「去中國化」，已將讓台灣成為失根的一代。

朱立倫5日就任國民黨主席，6日就率黨務高層及桃園市黨部幹部，專程前往國父紀念館、慈湖蔣介石陵寢、頭寮蔣經國陵寢獻花鞠躬致意；致意花圈上頭寫著「總理」、「總裁」、「經國先生」，底下署名則寫著「中國國民黨主席朱立倫」。

香港媒體《中評社》7日評論直言，如果問台灣年輕一代，誰是「總理」？誰是「總裁」？誰是「故主席」？蔣介石與蔣經國誰是父親、誰是兒子？恐怕不少人都答不出來。這點從作家吳淡如因女兒不認識孫中山，遭意見不同的網友出征臉書可見，因此中廣董事長趙少康也出面爆料，身邊也有人的女兒不認識岳飛，痛批民進黨政府的「去中國化」，已將讓台灣成為失根的一代。

評論觀察到，朱立倫也許也有所感，因此他在祭告行程結束後又於臉書發文，強調他特別向「國父」、「總理」孫中山，以及「總裁」蔣介石、「故主席」蔣經國獻花致敬，祭告這次中國國民黨黨主席選舉結果，並闡述國民黨歷經126年的奮戰，無論時代如何變遷，對中華民國的愛與對自由民主、公平正義價值的追求，仍然一本初衷。