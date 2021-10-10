美國女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）年僅24歲就已有多部人氣作品，外型亮眼加上魔鬼身材讓她總能輕易吸引觀眾目光，但知名度提升卻也讓她受到黑粉攻擊，揶揄她「不看胸部就很醜」，讓她一度很受傷；不過，席德妮沒有被打倒，近期她曬出穿性感禮服的美照，臉蛋卻越來越有自信，讓她整個人看起來超高級又時尚，讓粉絲都很欣慰。

席德妮從童年就開始在一些電影或影集客串，直到2018年才透過影集或電影中戲分吃重的角色，積攢不少人氣，甚至還曾以電視劇《使女的故事》獲得美國演員工會最佳戲劇整理演出獎提名的肯定；但在席德妮走紅後，出現不少黑粉在網路上霸凌她，有人更挖出她以前一張素顏照，分享到推特嘲笑樸素又矬，暗諷她不看胸部的話就很醜。

當時席德妮得知此事還特地開直播，表達自己對黑粉惡劣行徑的想法，但講到一半就哽咽落淚，認為每個人的言論都會影響別人，還是忍不住感嘆，「玩社群的人都應該善良一點，不該傷害人」，說完就傷心地關掉直播。粉絲們看到女神難過到落淚的模樣，也紛紛留言安慰鼓勵她，「別哭，我們都支持妳」、「妳明明就很美啊」、「不要理那些壞人」。

不過，在那之後席德妮像是振作起來，脫胎換骨變得更加有自信地展現自己，之前她在IG曬出一張穿著嫩綠色性感禮服美照，中空加上群擺開衩設計，秀出她傲人上圍和一雙美腿，最不同的是，她的表情非常時尚，讓她整個人更加分，看起來更高級，驚豔眾人。